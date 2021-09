Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia beccati di nuovo insieme (Di venerdì 24 settembre 2021) Paolo Berlusconi e Maddalena Corvaglia sono stati beccati nuovamente insieme dai fotografi del settimanale Oggi. I due avrebbero trascorso un weekend fuori porta insieme, come dimostra il fatto che la scorta lo abbia accompagnato sotto l’abitazione della showgirl, dove si era recato anche qualche sera prima. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 24 settembre 2021)sono statinuovamentedai fotografi del settimanale Oggi. I due avrebbero trascorso un weekend fuori porta, come dimostra il fatto che la scorta lo abbia accompagnato sotto l’abitazione della showgirl, dove si era recato anche qualche sera prima. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

giuseppe1994na : RT @dukana2: Per capire chi è #Berlusconi....chi è #DellUtri.....come la #mafia ha avuto “accesso” ad #Arcore con il mafioso Vittorio #Mang… - paolo_r_2012 : RT @gladiatoremassi: Carissima .@luisellacost il solo proporre #berlusconi al Quirinale ad #agorarai è un offesa al popolo Italiano https:/… - paolo_r_2012 : RT @candura_alice: La trattativa Stato Mafia non è un reato in un Paese dove i mafiosi continuano a governare. #Mafia #dellutri #Berlusconi - JattaVetta : RT @dukana2: Per capire chi è #Berlusconi....chi è #DellUtri.....come la #mafia ha avuto “accesso” ad #Arcore con il mafioso Vittorio #Mang… - leone52641 : RT @dukana2: Per capire chi è #Berlusconi....chi è #DellUtri.....come la #mafia ha avuto “accesso” ad #Arcore con il mafioso Vittorio #Mang… -