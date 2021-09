Paola Ferrari nella bufera ma lei smentisce le dichiarazioni che le vengono attribuite

(Di giovedì 23 settembre 2021), ancora una volta, si trova al centro del gossip, questa volta per aver espresso un’opinione su Adani a Novantesimo Minuto. Infatti, sui social è apparso un suo post poco carino che lei avrebbe scritto nei confronti di Adani che poi le ha classificato come fake quando è scoppiata la bomba. Vediamo cosa è accaduto.spiega cosa è accaduto Qualche giorno fa è apparso sui social un post scritto dacirca un suo parere su Daniele Adani a Novantesimo Minuto. Infatti, l’ex difensore che da molto tempo piace come opinionista tv pare che sia passato da Sky in Rai, a Novantesimo minuto come ospite fisso. Appena è iniziata a girare questa notizia,pare abbia scritto sui social questo post: ...

si è ritrovata, suo malgrado, protagonista di un vero e proprio in giallo in rete, che ha coinvolto non soltanto lei, ma anche Lele Adani , ex commentatore sportivo di Sky che sarebbe in ...Daniele Adani è ormai prossimo a fare il suo debutto in Rai a 90° Minuto e, nelle score ore, sembrava cheFerarri avesse espresso un parere negativo sull'ex Inter sui social network: 'Vogliono distruggere la tv di Stato' . Adesso però la stessa conduttrice di RaiSport, attraverso il proprio profilo ...Una nuova polemica coinvolge sui social Paola Ferrari per un giudizio sul debutto di Adani a Novantesimo Minuto. La giornalista fa chiarezza ...