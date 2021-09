«Panther», il film di Melvin Van Peebles: «Ciò che hanno fatto il governo e l’Fbi alla comunità nera deve essere detto chiaramente» (Di venerdì 24 settembre 2021) «Bello vero?» Il leggendario sigaro sempre spento tra i denti, le gambe lunghissime accavallate e l’espressione soddisfatta. Melvin Van Peebles, padre riconosciuto e zingaro aristocratico del contemporaneo cinema nero (di cui rimane una delle figure più eversive e pittoresche) è contento. Dopo un ventennio di gestazione, Panther, è diventalo un libro e anche un film. Simpatico, sornione, elusivo, cocciuto (nessuna risposta a cose che non avessero esplicita attinenza al film) e visionario. «Panther» è nato come libro: quando lo hai … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 24 settembre 2021) «Bello vero?» Il leggendario sigaro sempre spento tra i denti, le gambe lunghissime accavte e l’espressione soddisfatta.Van, padre riconosciuto e zingaro aristocratico del contemporaneo cinema nero (di cui rimane una delle figure più eversive e pittoresche) è contento. Dopo un ventennio di gestazione,, è diventalo un libro e anche un. Simpatico, sornione, elusivo, cocciuto (nessuna risposta a cose che non avessero esplicita attinenza al) e visionario. «» è nato come libro: quando lo hai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

marvelcinemaita : Black Panther: Wakanda Forever, un villaggio messicano fra le location del nuovo film Marvel - geikeii : sarò l’unica a pensarlo ma davvero i film più belli sono quelli di thor, sia capitan america che iron man sono un n… - Shinobi1943 : @ilpost Film orribile. Continua il giochetto della marvel di fare washing di comunità diverse solo per il profitt… - xmewampi : ora avrei voglia di farmi un rewatch dei film marvel ma saltando i film più vecchi che so a memoria, mi guarderei g… - xjokerscars : Amo Scott ma i film di Ant Man sono letteralmente (PER ME) i peggiori cinefumetti degli ultimi 15 anni, Black Panth… -