Pagelle Roma Udinese | Mancini impeccabile | Zaniolo e Molina note negative – VOTI

Advertising

TuttoMercatoWeb : Le pagelle della Roma - C'è la firma di Abraham. Mancini stoico, Pellegrini ingenuo - zazoomblog : Roma-Udinese 1-0 le pagelle: basta Abraham i giallorossi riscattano il ko di Verona [FOTO] - #Roma-Udinese… - calciomercatoit : ??#RomaUdinese, pagelle e tabellino: #Abraham decide, tegola #Pellegrini per il derby ???? - PagineRomaniste : #Roma-#Udinese 1-0, le pagelle: #Calafiori incarta, #Abraham scarta. Rodaggio #Zaniolo #ASRoma #RomaUdinese… - sportface2016 : #RomaUdinese 1-0, le pagelle e il tabellino -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

Il video con gli highlights e i gol di- Udinese 1 - 0, match valido per la quinta giornata di Serie A 2021/2022 . All'Olimpico i ...DELLA LEGA DI SERIE A IL CANALE YOUTUBE DI DAZN LEE I ...Ledi- Udinese 1 - 0 con i voti e il tabellino del match valido per la quinta giornata di Serie A 2021/2022 . All'Olimpico due squadre deluse per i brutti ko dell'ultimo turno. Partono ...Abraham decisivo, Mancini insuperabile, Calafiori sprinter. Udinese, bella reazione e bene in difesa: Deulofeu non basta, ottimo impatto di Soppy.PAGELLE ROMA UDINESE – Dopo il brutto ko subito in casa del Verona, la Roma riparte subito col piede giusto: vittoria per 1-0 contro l’Udinese di Gotti, nel match valido per la 5° giornata di Serie A.