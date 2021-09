Padre Pio, chi era il frate da Pietrelcina diventato santo (Di giovedì 23 settembre 2021) Amato dai fedeli, beato dal 1999 e dal 2002 santo. Il frate cappuccino San Pio da Pietrelcina, al secolo Francesco Forgione, nato nel 1887 e morto San Giovanni Rotondo il 23 settembre del 1968, 53 fa, è una delle figure religiose in assoluto più popolari in Italia. Padre Pio è al centro di una devozione che ha pochi eguali nel mondo. In tantissimi si recavano in pellegrinaggio nella cittadina pugliese che lo ha ospitato per più di 50 anni, dal 1916 alla sua morte. E in tantissimi continuano a fare visita alle sue reliquie. Le sue spoglie a San Giovanni Rotondo hanno attirato generazioni di italiani e stranieri che arrivano in Puglia per venerarle. Ora, a oltre cento anni da una delle tappe più significative della sua vita, quando Padre Pio descrisse la comparsa delle stimmate sul suo corpo, la ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 settembre 2021) Amato dai fedeli, beato dal 1999 e dal 2002. Ilcappuccino San Pio da, al secolo Francesco Forgione, nato nel 1887 e morto San Giovanni Rotondo il 23 settembre del 1968, 53 fa, è una delle figure religiose in assoluto più popolari in Italia.Pio è al centro di una devozione che ha pochi eguali nel mondo. In tantissimi si recavano in pellegrinaggio nella cittadina pugliese che lo ha ospitato per più di 50 anni, dal 1916 alla sua morte. E in tantissimi continuano a fare visita alle sue reliquie. Le sue spoglie a San Giovanni Rotondo hanno attirato generazioni di italiani e stranieri che arrivano in Puglia per venerarle. Ora, a oltre cento anni da una delle tappe più significative della sua vita, quandoPio descrisse la comparsa delle stimmate sul suo corpo, la ...

