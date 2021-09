Oxfam | “La disuguaglianza accelera e rallenta la difesa del clima” di M P Terrosi

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 23 settembre 2021) (di Maria Pia) Davvero abbiamo intenzione di costruire un mondo più equo e sostenibile post pandemia? Sembrerebbe di no secondo- organizzazione impegnata nella lotta alle disuguaglianze - che denuncia i ritardi con cui i Paesi ricchi stanno aiutando quelli più poveri a contrastare la crisitica. L’impegno, assunto già nel 2009, era di finanziarli con 100 miliardi di dollari l’anno dal 2020 al 2025, ma secondo le stime mancheranno complessivamente all’appello tra i 68 e i 75 miliardi di dollari. Non supportare in modo adeguato i Paesi più poveri vuol dire alimentare le disuguaglianze e rendere più difficile un accordo globale. Il che significa fare i conti con le conseguenze legate alle emergenzetiche: eventi meteo estremi, ondate di calore, siccità, inondazioni, insicurezza alimentare, ...