Overwatch League, playoff fatali a Washington Justice e Philadelphia Fusion (Di giovedì 23 settembre 2021) I playoff della Overwatch League stanno regalando davvero grandi emozioni, con le squadre che si danno battaglia per cercare di arrivare alle Grand Finals dove è in palio un primo premio da 1,5 milioni di dollari. Tuttavia, per due di questi team esports i sogni di gloria sono già terminati. Uno di questi è Washington Justice, che si pensava potesse mostrare dei miglioramenti ma che invece è incappato in una brutta sconfitta contro Atlanta Reign già alla prima partita del girone. 3-0 il risultato a favore di Atlanta, che si è avvalsa soprattutto dell’ottima prestazione di Oh “Pelican” Se-hyun (non a caso premiato come Rookie of the Year, ndr). Atlanta se la vedrà con i Los Angeles Gladiators, che hanno perso 1-3 contro gli Shanghai Dragons e sono pertanto finiti nella fascia bassa. Emozionante anche il ... Leggi su esports247 (Di giovedì 23 settembre 2021) Idellastanno regalando davvero grandi emozioni, con le squadre che si danno battaglia per cercare di arrivare alle Grand Finals dove è in palio un primo premio da 1,5 milioni di dollari. Tuttavia, per due di questi team esports i sogni di gloria sono già terminati. Uno di questi è, che si pensava potesse mostrare dei miglioramenti ma che invece è incappato in una brutta sconfitta contro Atlanta Reign già alla prima partita del girone. 3-0 il risultato a favore di Atlanta, che si è avvalsa soprattutto dell’ottima prestazione di Oh “Pelican” Se-hyun (non a caso premiato come Rookie of the Year, ndr). Atlanta se la vedrà con i Los Angeles Gladiators, che hanno perso 1-3 contro gli Shanghai Dragons e sono pertanto finiti nella fascia bassa. Emozionante anche il ...

