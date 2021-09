Orlando spiega che ci saranno voucher da usare nei centri per l’impiego o nelle agenzie private (Di giovedì 23 settembre 2021) La riforma delle politiche attive del lavoro, da realizzare in parte con i fondi del Recovery Plan, fa discutere. Il timore è di gettare al vento l’occasione dei fondi europei, finanziando i centri pubblici per l’impiego che finora non hanno funzionato, trasferendo risorse alle Regioni e ridimensionando l’Agenzia nazionale Anpal, e rinunciando pure all’assegno di ricollocazione che dava al disoccupato l’opzione di rivolgersi alle agenzie private. È come «mettere acqua in un tubo pieno di buchi», ha detto l’ex presidente dell’Anpal Maurizio Del Conte. E a queste critiche oggi risponde il ministro del Lavoro Andrea Orlando in un’intervista al Corriere. «Pensiamo a un sistema di voucher che possono essere utilizzati sia nel sistema delle agenzie private ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 23 settembre 2021) La riforma delle politiche attive del lavoro, da realizzare in parte con i fondi del Recovery Plan, fa discutere. Il timore è di gettare al vento l’occasione dei fondi europei, finanziando ipubblici perche finora non hanno funzionato, trasferendo risorse alle Regioni e ridimensionando l’Agenzia nazionale Anpal, e rinunciando pure all’assegno di ricollocazione che dava al disoccupato l’opzione di rivolgersi alle. È come «mettere acqua in un tubo pieno di buchi», ha detto l’ex presidente dell’Anpal Maurizio Del Conte. E a queste critiche oggi risponde il ministro del Lavoro Andreain un’intervista al Corriere. «Pensiamo a un sistema diche possono essere utilizzati sia nel sistema delle...

