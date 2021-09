(Di giovedì 23 settembre 2021)23 settembre si celebra la festa liturgica diPio. «San Pio da Pietrelcina dedicò tutta la sua vita alla preghiera e all’ascolto paziente dei fratelli, sulle cui sofferenze riversava come balsamo la carità di Cristo. Imitando il suo, possiamo diventare anche noi strumenti dell’amore di Dio verso i più deboli». Lo sottolineaFrancesco in un nuovo tweet. Nato a Pietrelcina, in provincia di Benevento, il 25 maggio 1887 col nome di Francesco Forgione,Pio è entrato nell’Ordine dei Cappuccini a 16 anni. Porta le stimmate, ossia le piaghe della Passione di Gesù, dal 20 settembre 1918 e per tutto il tempo che gli resta di vivere. Quando muore, il 23 settembre 1968, le piaghe, che avevano sanguinato per 50 anni e tre giorni, scompaiono misteriosamente dalle ...

Advertising

Azzurri : ?? Buon compleanno a Simone #Perrotta?? Oggi @20perrotta festeggia 4?4? anni ?? 48 presenze e 2 gol in #Nazionale… - SecolodItalia1 : Oggi si festeggia Padre Pio, il Santo che piace agli inglesi. Il Papa: «Un eroico esempio da imitare»… - gc_cerasoli : RT @SIAE_Official: Buon compleanno a #GinoPaoli che oggi #23settembre compie 87 anni ?? ??Il mondo delle sette note festeggia colui che in 6… - Donati7Nicola : RT @marco73rm: Oggi si festeggia San Pio...?????????? - ConversioneOrg : RT @marco73rm: Oggi si festeggia San Pio...?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Oggi festeggia

TrevisoToday

Uno spirito invidiabile quello della signora Cornelia che ancorvince contro il tempo: 'Ci siamo salutate e ci siamo date l'appuntamento per il prossimo anno!' Scarica il PDF paginaProseguono e adin corso di conclusione i lavori per le infrastrutture digitali a Coriano. Obiettivo consentire ... retata dei vigili soprende spacciatori di droga finta Riminila sua ...L’assessore Tina Balossi le ha portato gli auguri a nome di tutta la città “E’ un piacere per me starla ad ascoltare e lei è contenta di poter condividere i suoi ricordi” CALOLZIOCORTE – L’assessore T ...Stava festeggiando il suo compleanno quando un barilotto di birra esploso l'ha ucciso. Sorte tragicamente infausta per Gilson do Nascimento, 43 anni appena compiuti. L'uomo aveva acquistato il fusto c ...