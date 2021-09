Obbligo Green Pass per quasi tutto. Lavoratori, scuola, sanità e Parlamento (Di giovedì 23 settembre 2021) Come si ottiene il Green Pass - dopo 14 giorni dalla prima dose di vaccino - subito dopo la seconda dose - dopo una dose di vaccino per chi è guarito dal Covid - 48 ore dopo esito negativo di un tampone antigenico o salivare - 72 ore dopo esito negativo di un tampone molecolare Quanto dura il Green Pass- 12 mesi per chi si è sottoposto al ciclo vaccinale completo- 12 mesi per chi si è sottoposto alla prima dose di vaccino dopo essere guarito dal Covid- 6 mesi per chi è guarito dal Covid senza essersi vaccinato Prezzo dei tamponi- gratuito per i soggetti ‘fragili’- 8 euro per i minorenni- 15 euro per i maggiorenni scuola e universitàL’Obbligo di Green Pass è previsto a scuola, obbligatorio per tutto il personale ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 23 settembre 2021) Come si ottiene il- dopo 14 giorni dalla prima dose di vaccino - subito dopo la seconda dose - dopo una dose di vaccino per chi è guarito dal Covid - 48 ore dopo esito negativo di un tampone antigenico o salivare - 72 ore dopo esito negativo di un tampone molecolare Quanto dura il- 12 mesi per chi si è sottoposto al ciclo vaccinale completo- 12 mesi per chi si è sottoposto alla prima dose di vaccino dopo essere guarito dal Covid- 6 mesi per chi è guarito dal Covid senza essersi vaccinato Prezzo dei tamponi- gratuito per i soggetti ‘fragili’- 8 euro per i minorenni- 15 euro per i maggiorennie universitàL’diè previsto a, obbligatorio peril personale ...

