Nuovo raid dei baby vandali all'ex supermercato Lidl: sempre più forti le proteste dei residenti (Di giovedì 23 settembre 2021) CORRIDONIA - Non c'è più tempo da perdere per il recupero dello stabile dell'ex supermercato Lidl in via San Giuseppe. Da quando la struttura è chiusa e abbandonata a se stessa, le segnalazioni di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 23 settembre 2021) CORRIDONIA - Non c'è più tempo da perdere per il recupero dello stabile dell'exin via San Giuseppe. Da quando la struttura è chiusa e abbandonata a se stessa, le segnalazioni di ...

Advertising

RR84_Raid : RT @CalcioFinanza: La Bundesliga si compatta contro Uefa sul nuovo FPF: «Vantaggio enorme per i club come PSG e City» - dbgiovanna : RT @AlekosPrete: Ad Acerra, città medaglia d’oro al valor civile, un nuovo raid vandalico in piazzetta Soriano questa volta sulla lapide de… -