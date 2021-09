Nuova truffa in Italia sulla TARI , attenzione se vi capita questa cosa (Di giovedì 23 settembre 2021) Alcuni tentativi di tentata truffa a danno di operatori commerciali sono stati scoperti in Sicilia, per la precisione a Catania Ancora una truffa in Italia e questa volta ai danni degli operatori commerciali dedicati al settore del food. Nello specifico alcuni malviventi si spacciano per operai di una società che sta effettuando il servizio di L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 23 settembre 2021) Alcuni tentativi di tentataa danno di operatori commerciali sono stati scoperti in Sicilia, per la precisione a Catania Ancora unainvolta ai danni degli operatori commerciali dedicati al settore del food. Nello specifico alcuni malviventi si spacciano per operai di una società che sta effettuando il servizio di L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Jack53152579 : 1- L'Italia non fu chiusa per 'influenza' 2- Non ci furono contraccolpi economici 3- Non ci furono gravi danni psic… - GCSEC : RT @trends_cyber: #ElonMusk Mutual Aid Fund”: la nuova #truffa di #criptovaluta promossa tramite e-mail di #spam sfrutta il nome del magnat… - CSDistrict : RT @trends_cyber: #ElonMusk Mutual Aid Fund”: la nuova #truffa di #criptovaluta promossa tramite e-mail di #spam sfrutta il nome del magnat… - SettenewsWeb : Proponevano l’acquisto di microquadri, quale nuova forma di investimento finanziario, ma la Guardia di Finanza di M… - soteros1 : RT @LucchinoL: wallstreetita: RT @Giacinto_Bruno: Da leggere assolutamente Nuova truffa per gli utenti Amazon. A cosa stare attenti | WSI h… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova truffa Bitcoin e delle criptovalute in Africa Utilissimo è Bitcoin pro truffa . La possibile nuova grande scommessa in Africa, vede, pertanto, ancora una volta come attori principali sia i Bitcoin e sia le altre diverse criptovalute. ...

Sigarette di contrabbando al porto, denunciati due marittimi Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Leggi notizie correlate ? Maxi truffa al Fisco: 2 ...

Nuova truffa in circolazione, questa volta è 'coinvolto' Amazon. Ecco sa sta succedendo TgPadova Nuova truffa in Italia sulla TARI , attenzione se vi capita questa cosa Alcuni tentativi di tentata truffa a danno di operatori commerciali sono stati scoperti in Sicilia, per la precisione a Catania ...

La criminalità organizzata punta al Lazio con nuovi obiettivi Tessuto imprenditoriale La criminalità organizzata ha cambiato pelle e strategia: meno violenza e più business. Oggi punta al Lazio con nuovi obiettivi, come si legge nel rapporto della Direzione Inve ...

Utilissimo è Bitcoin pro. La possibilegrande scommessa in Africa, vede, pertanto, ancora una volta come attori principali sia i Bitcoin e sia le altre diverse criptovalute. ...Ricevi le nostre ultime notizie da Google News : clicca su SEGUICI, poi nellaschermata clicca sul pulsante con la stella! SEGUICI Leggi notizie correlate ? Maxial Fisco: 2 ...Alcuni tentativi di tentata truffa a danno di operatori commerciali sono stati scoperti in Sicilia, per la precisione a Catania ...Tessuto imprenditoriale La criminalità organizzata ha cambiato pelle e strategia: meno violenza e più business. Oggi punta al Lazio con nuovi obiettivi, come si legge nel rapporto della Direzione Inve ...