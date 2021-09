Nuoto | ISL Napoli 2021 Aqua Centurions ad un passo dalle semifinali! Tutti gli intrecci del match 10

(Di giovedì 23 settembre 2021) Riusciranno gliad evitare lo spareggio per qualificarsi alla seconda fase della ISL a cui saranno costrette a partecipare le ultime quattro squadre della graduatoria? Nel week end il verdetto. Dopo la prima due giorni che vede in acqua, oggi e domani, tre delle grandi favorite per la vittoria finale dell’edizione numero tre della sfida riserbata ai Club, arriva il fine settimana dedicato soprattutto alle squadre che puntano ad evitare l’eliminazione al primo turno. In gara ci saranno gli(6 punti), gli Iron (5 punti), i Topkyo Frog Kings (4 punti assieme ai DC) e i New York Breakers, ultimi con 3 punti. Se glisi aggiudicheranno il10, raggiungeranno quota 10 punti, chiudendo al sesto posto assoluto e dunque ...

Parimenti prosegue anche l'impegno di fuori dalla vasca di gara in una Regione Campania che ha potuto apprezzare le stelle del nuoto mondiale in giro per le località turistiche, per i Musei, a ... Riusciranno gli Aqua Centurions ad evitare lo spareggio per qualificarsi alla seconda fase della ISL a cui saranno costrette a partecipare le ultime quattro squadre della graduatoria? Nel week end il ... Clinic e caffè. Al Gambrinus, già set de Il commissario Ricciardi e I Bastardi di Pizzofalcone, conoscenze e considerazioni clorate con i tecnici dei New York Breakers, ...