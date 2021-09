Nozze reali a Monreale | sabato 25 piazza blindata

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 23 settembre 2021)il 25 settembre sarà la location scelta per convolare adal principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie Duca di Noto e Lady Charlotte Lindesay-Bethune. Lesi celebreranno al Duomo dialle 10.30 circa e per l’occasione arriveranno almeno 200 invitati da ogni parte del mondo. Sarannooff limits e difficilmente si potrà accedere alla Basilica durante la celebrazione del rito nuziale tra i due nobili. Intanto è pronto il piano del traffico in vista del rojal wedding Il 25 settembre dalla 8 alle 14 e comunque fino a fine esigenze sarà adottato il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, in Via Benedetto D’Acquisto in ambo i lati, dall’intersezione diVittorio Emanuele II fino alla rotatoria di ...