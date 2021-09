Novena ai Santi Angeli Custodi per chiedere protezione e per ogni nostra necessità – 1° giorno

Advertising

Dal 20 al 28 settembre, novena ai Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.

...deiMedici Cosma e Damiano. E' tutto pronto ad Alberobello per l'edizione 2021 delle celebrazioni in onore dei patroni della capitale dei trulli. In questi giorni è in corso la solenne...In questi giorni è in corso la solenneche terminerà sabato 25 settembre, ma il clou della ... "Con l'arrivo della Festa deiMedici nasce in noi alberobellesi un momento di riflessione ...Che questa Santa piena d'amore per il Signore ci accompagni in questi nove giorni, facendo scendere su di noi una pioggia di grazie.Novena a Santa Teresina del Bambino Gesù (Si dirà la preghiera seguente nove giorni di seguito per un caso disperato) Il testo: Cara piccola Teresa del Bambino Gesù, grande Santa del puro amor di Dio, ...