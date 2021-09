Novavax chiede a OMS autorizzazione per vaccino Covid. Il titolo vola

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) –– azienda statunitense che opera nel campo delle biotecnologie – ha presentato oggi richiesta all’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per ottenere l’d’emergenza del suocontro la-19. La richiesta è stata presentata congiuntamente con il produttore indiano Serum Institute of India e si basa sulla precedente domanda al Drugs Controller General of India (DCGI). La richiesta del via libera da parte dell’OMS è un “passo significativo sulla strada per accelerare l’accesso e una distribuzione più equa ai Paesi in grande bisogno in tutto il mondo“, ha affermato Stanley C. Erck, presidente e amministratore delegato di. L’d’emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità è infatti un prerequisito per le ...