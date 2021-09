Novak Djokovic e il genocida | la foto che travolge il campione | con chi si è fatto ritrarre

(Di giovedì 23 settembre 2021) Nel mirino ci finisce ancora, il tennista e fuoriclasse croato, non nuovo a colpi di testa o situazioni imbarazzanti. Ora è finito nella bufera per unagrafia scattata lo scorso 18 settembre, mentre stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza in Bosnia-Erzegovina. Il punto è cheè statografato insieme a uno dei soldati che presero parte al genocidio di Srebrenica, il drammatico episodio della Guerra in Bosnia in cui furono uccise oltre 8mila persone, 8mila bosniaci, in quello che era un piano di "pulizia etnica". Il soldato con cui si èil tennista è Milan Jolovic, x comandante dell'unità paramilitare nota come 'Drina Wolves' (I lupi di Drina), che partecipò al massacro pur non essendo stato successivamente ...

ROMA - Altra polemica con protagonista. Il serbo continua a far parlare di sè ed è finito nuovamente in mezzo alla bufera per una foto scattata nei giorni scorsi, precisamente il 18 settembre. Il tennista sta trascorrendo ...TORINO - Altra bufera nei Balcani per, già criticato nel giugno dello scorso anno per la celebrazione del controverso Adria Tour , senza alcuna restrizione, nel bel mezzo di una pandemia mondiale. Il tennista serbo è ...Critiche per il campione serbo, che era in compagnia di uno dei militari che hanno partecipato al genocidio TORINO - Altra bufera nei Balcani per Novak Djokovic, già criticato nel giugno dello scorso anno per la celebrazione del controverso Adria Tour , senza alcuna restrizione, nel bel mezzo di una pandemia mondiale. Il tennista serbo è ...