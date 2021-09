“Notte terribile, Vittoria è stata male”. Chiara Ferragni racconta cosa è successo nelle ultime ore (Di giovedì 23 settembre 2021) Non è stata una bella nottata quella di Chiara Ferragni che ammette di essere distrutta. L’influencer più famosa del mondo ha condiviso con i follower un momento duro vissuto la Notte scorsa. La moglie di Fedez ha postato sulle stories di Instagram una foto del figlioletto Leone in pigiama e della cagnolina Matilda. Poi però sono le parole della didascalia a spiegare cosa è successo: “terribile Notte con Vittoria, così dolorante per la dentizione”. La baby sister di Leone, che ora ha sei mesi, avrebbe trascorso la Notte insonne a causa del dolore per lo spuntare dei primi dentini. Facendo stare svegli, non solo mamma Chiara Ferragni, ma anche il fratellino Leo e la cagnolina Mati. ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 settembre 2021) Non èuna bella nottata quella diche ammette di essere distrutta. L’influencer più famosa del mondo ha condiviso con i follower un momento duro vissuto lascorsa. La moglie di Fedez ha postato sulle stories di Instagram una foto del figlioletto Leone in pigiama e della cagnolina Matilda. Poi però sono le parole della didascalia a spiegare: “con, così dolorante per la dentizione”. La baby sister di Leone, che ora ha sei mesi, avrebbe trascorso lainsonne a causa del dolore per lo spuntare dei primi dentini. Facendo stare svegli, non solo mamma, ma anche il fratellino Leo e la cagnolina Mati. ...

Advertising

zazoomblog : Una notte terribile Vittoria è stata male.... La Ferragni si mostra preoccupata e i fan vanno in ansia - #notte… - francobus100 : Chiara Ferragni distrutta: «È stata una notte terribile, Vittoria è stata male...». Fan in ansia - caotica1989 : RT @facciamo2passi_: Magnifica e terribile scende la notte. - leggoit : Chiara Ferragni distrutta: «È stata una notte terribile, Vittoria è stata male...». Fan in ansia - ArielTe1 : @jminne23 Ciao Jan,grazie,buongiorno e buon mercoledì a te,per fortuna che sei vicina alla spiaggia,il caldo si può… -