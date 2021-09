“Non possono fare questo” Covid | Massimo Bassetti contro la decisione del governo sui virologi

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 settembre 2021) Furia totale da parte del primario dell’ospedale ‘San Martino’ di Genova, Matteo, dopo aver appreso una notizia decisamente molto negativa anche per lui. E per questa ragione ha deciso di esporsi pubblicamente per evitare che tuttopossa succedere. Non è l’unico ad aver sollevato dubbi sull’argomento di cui vi stiamo per parlare, infatti ancheGalli aveva espresso perplessità. Certo, le parole disono destinate ad avere ancora più eco. Qualche settimana fa l’esperto ha detto che “nelle persone che hanno assunto il farmacoilc’è “una forte produzione anticorpale e poi ci sono alti livelli di interferoni, attivati dagli anticorpi, inmodo tendono a fermare il virus nel naso e ad abbassare la carica virale. Le ...