“Non ci sono parole, una scena inquietante”. Il drammatico ritrovamento (Di giovedì 23 settembre 2021) Il ricordo a fine articolo. Un malore è stato fatale per una donna di 50 anni, Mariella Sato, di Cadoneghe, in Veneto, ieri sera, presso il negozio “Decathlon” di Padova: è dovuta intervenire una pattuglia delle Volanti mercoledì sera nel negozio Decathlon in via Venezia, a seguito del ritrovamento della sventurata senza vita in un camerino. La donna era entrata della stanza di prova per indossare degli indumenti e si era chiusa dentro. I clienti che hanno provato a bussare non hanno ricevuto risposta per cui non è chiaro sapere da quanto tempo la 50enne fosse crollata a terra. Solo a fine giornata, durante il controllo da parte dei sorveglianti, si è intuito che ci fosse qualcosa di strano: il camerino erano chiuso, così è stato forzato. A quel punto è stato ritrovato il corpo ormai senza vita della signora Sato. Probabile un infarto. Immediata la ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 settembre 2021) Il ricordo a fine articolo. Un malore è stato fatale per una donna di 50 anni, Mariella Sato, di Cadoneghe, in Veneto, ieri sera, presso il negozio “Decathlon” di Padova: è dovuta intervenire una pattuglia delle Volanti mercoledì sera nel negozio Decathlon in via Venezia, a seguito deldella sventurata senza vita in un camerino. La donna era entrata della stanza di prova per indossare degli indumenti e si era chiusa dentro. I clienti che hanno provato a bussare non hanno ricevuto risposta per cui non è chiaro sapere da quanto tempo la 50enne fosse crollata a terra. Solo a fine giornata, durante il controllo da parte dei sorveglianti, si è intuito che ci fosse qualcosa di strano: il camerino erano chiuso, così è stato forzato. A quel punto è stato ritrovato il corpo ormai senza vita della signora Sato. Probabile un infarto. Immediata la ...

Advertising

borghi_claudio : A tutti i ragazzi... se un vostro professore vi chiede se siete vaccinati la risposta è: 'NON SONO TENUTO A DIRLO'.… - borghi_claudio : Ricordo ancora una volta che nelle elezioni comunali ci sono le preferenze... votando Lega e dando la preferenza a… - matteorenzi : Noi siamo per il #GreenPass. Proprio per questo troviamo assurdo non riaprire musei cinema stadi teatri al 100%. La… - RosaMaiuccaro : RT @Giulia_B: Quindi, tanto per cambiare, @francescocosta aveva ragione. Non sono i partiti a decidere gli ospiti dei talk show, sono i tal… - heystobit13_04 : Non mi riprendo sono troppo cute aiuto -