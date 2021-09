Nomadi | in corso operazioni per liberare campo La Barbuta

(Di giovedì 23 settembre 2021) Roma – Hanno preso avvio questa mattina leperilrom “La”. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, del Gruppo VII “Tuscolano”, GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) e dell’Unità Spe (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), coordinati dal Vice Comandante Dott. Stefano Napoli, stanno provvedendo con le attività di identificazione e con il progressivo allontanamento delle persone presenti all’interno dell’area, circa un centinaio. Personale della sala operativa sociale si sta occupando delle procedure previste per fornire assistenza alloggiativa. E’ quanto si legge in una nota della Polizia Locale. (Agenzia Dire)

