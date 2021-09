No, al San Marco di Catania il 22 settembre non è deceduta una donna dopo la vaccinazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 22 settembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una donna, seduta su una sedia sotto un gazebo color bianco e circondata da altre persone, mentre piange disperata invocando la madre. Il video è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si legge «22/09/2021 ore 18:00 circa. USL San Marco (Catania). deceduta all’istante dopo la somministrazione del SIERO». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale, smentita dallo stesso ospedale San Marco e dalle autorità competenti. Contattato da Facta, l’ospedale San Marco di Catania ha smentito la notizia e spiegato che mercoledì 22 settembre «il centro vaccinale ... Leggi su facta.news (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 222021 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra una, seduta su una sedia sotto un gazebo color bianco e circondata da altre persone, mentre piange disperata invocando la madre. Il video è accompagnato da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si legge «22/09/2021 ore 18:00 circa. USL San).all’istantela somministrazione del SIERO». Si tratta di una notizia che non trova riscontro in nessuna testata nazionale e locale, smentita dallo stesso ospedale Sane dalle autorità competenti. Contattato da Facta, l’ospedale Sandiha smentito la notizia e spiegato che mercoledì 22«il centro vaccinale ...

Advertising

comunevenezia : #VeneziaPerImmagini ?? Il buongiorno di oggi arriva da piazza San Marco ??? Buon giovedì #23settembre Grazie per… - TicketOneIT : ?? Marco Mengoni sarà protagonista di due concerti eccezionali, un’esplosione di energia e condivisione con il suo p… - flacarla : RT @la_Biennale: #BiennaleMusica2021 | Giorno 7 In programma oggi, l'opera processionale di #MartaGentilucci e i canti liturgici di #Valent… - AP_architects : RT @la_Biennale: #BiennaleMusica2021 | Giorno 7 In programma oggi, l'opera processionale di #MartaGentilucci e i canti liturgici di #Valent… - piunord : Roma torna Capitale, Prima l'Italia, tricolore e sfondo giallorosso. In questa apoteosi di centralismo e statalismo… -