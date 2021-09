Nintendo Direct commentato in diretta dalle 23:45! (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa notte ci sarà un Nintendo Direct: la notizia è arrivata nella giornata di ieri ed i fan dovranno sintonizzarsi a mezzanotte per gustarsi 40 minuti di trailer e dettagli sui giochi che verranno lanciati entro la fine di quest'anno. Tra i giochi che saranno presenti probabilmente troveremo Metroid Dread, titolo di prossima uscita che potrebbe ricevere un nuovo trailer incentrato sulle sue caratteristiche. Tuttavia sono in molti a sperare di vedere notizie riguardanti Bayonetta 3 e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Insomma, per adesso sono tutte supposizioni e non ci resta che attendere questa sera per saperne di più. Quello che è certo è che Riccardo Cantù e Virginia Paravani seguiranno in diretta dalle 23:45 il Nintendo Direct. Rimanete sintonizzati con noi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 23 settembre 2021) Questa notte ci sarà un: la notizia è arrivata nella giornata di ieri ed i fan dovranno sintonizzarsi a mezzanotte per gustarsi 40 minuti di trailer e dettagli sui giochi che verranno lanciati entro la fine di quest'anno. Tra i giochi che saranno presenti probabilmente troveremo Metroid Dread, titolo di prossima uscita che potrebbe ricevere un nuovo trailer incentrato sulle sue caratteristiche. Tuttavia sono in molti a sperare di vedere notizie riguardanti Bayonetta 3 e il sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Insomma, per adesso sono tutte supposizioni e non ci resta che attendere questa sera per saperne di più. Quello che è certo è che Riccardo Cantù e Virginia Paravani seguiranno in23:45 il. Rimanete sintonizzati con noi ...

