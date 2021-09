New York incontenibile (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che sta mettendo a segno un guadagno dell’1,69%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,46% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il Nasdaq 100 (+1,02%); sulla stessa linea, positivo l’S&P 100 (+1,33%). Le azioni statunitensi sono quindi in rialzo per il secondo giorno consecutivo, sia perché i timori per una crisi nel mercato immobiliare cinese si sono leggermente attenuati sia perché la Federal Reserve non ha ancora comunicato con esattezza l’inizio del tapering. Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,57%), finanziario (+2,80%) e beni industriali (+1,95%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce.Com (+6,60%), JP Morgan (+3,56%), American Express (+3,29%) e DOW (+3,05%). Sul podio dei titoli ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 23 settembre 2021) (Teleborsa) – Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, con il Dow Jones, che sta mettendo a segno un guadagno dell’1,69%; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che continua la giornata in aumento dell’1,46% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Sale il Nasdaq 100 (+1,02%); sulla stessa linea, positivo l’S&P 100 (+1,33%). Le azioni statunitensi sono quindi in rialzo per il secondo giorno consecutivo, sia perché i timori per una crisi nel mercato immobiliare cinese si sono leggermente attenuati sia perché la Federal Reserve non ha ancora comunicato con esattezza l’inizio del tapering. Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti energia (+3,57%), finanziario (+2,80%) e beni industriali (+1,95%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Salesforce.Com (+6,60%), JP Morgan (+3,56%), American Express (+3,29%) e DOW (+3,05%). Sul podio dei titoli ...

Advertising

luigidimaio : Il @Mov5Stelle riempie le piazze, coinvolge i cittadini e porta avanti provvedimenti che tutelano famiglie e impres… - luigidimaio : Alle 22.00 in collegamento da New York con #AccordiEDisaccordi, su @nove. A più tardi! - Raiofficialnews : Dopo l’evento di luglio a Roma, si svolge oggi a New York il Vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari. La… - 87Marymary : RT @gustinicchi: SORCIO PUZZONE COME ME Il Presidente Bolsonaro non si è vaccinato. Ha dovuto mangiare la pizza a New York su un marciap… - il_cappellini : @ermannotoma1981 @lageloni @repubblica Quello non era l'unico pezzo su Conte, ma per saperlo bisogna leggerli i gio… -