Nettuno | partono i cantieri di via Lerici | via Lago Maggiore e via Beato Padre Pio

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 settembre 2021)– Al via trenel comune diche interesseranno via(ex III stradone Sandalo), viae viaPio. Nello specifico nelle due vie del quartiere Sandalo verrà messo in atto un completo intervento riguardante la regimentazione delle acque meteoriche, con il completamento anche del sistema di illuminazione pubblica nell’ultimo tratto di via. Più complesso l’intervento di viaPio in cui si interverrà sia sulle acque chiare che sulle acque nere e si procederà anche sulla messa in sicurezza dell’incrocio con via dei Frati prevedendo una viabilità alternativa con la sistemazione di Vallepietra che sarà collegata con ...