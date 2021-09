“Nessuna trattativa Stato-mafia”, assolto Marcello Dell’Utri: “Ecco la risposta a chi spargeva odio, la giustizia funziona” (Di giovedì 23 settembre 2021) Assolti anche gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Salvatore Borsellino: «Mi fratello morto invano» Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 23 settembre 2021) Assolti anche gli ex ufficiali del Ros Mario Mori, Antonio Subranni e Giuseppe De Donno. Pena ridotta al boss Leoluca Bagarella. Salvatore Borsellino: «Mi fratello morto invano»

Advertising

borghi_claudio : @etventadv Io? Nessuna fretta. E ovviamente sapete perfettamente cosa ne penso. Io ero contrario al PRIMO decreto g… - Paolino54218529 : RT @MarcoFollini: Non c’è stata nessuna #trattativa tra lo Stato e la mafia. È una sentenza, non un’opinione - virginiaftt : RT @MarcoFollini: Non c’è stata nessuna #trattativa tra lo Stato e la mafia. È una sentenza, non un’opinione - ntunucciu10 : RT @MarcoFollini: Non c’è stata nessuna #trattativa tra lo Stato e la mafia. È una sentenza, non un’opinione - giuseppecasson : RT @MarcoFollini: Non c’è stata nessuna #trattativa tra lo Stato e la mafia. È una sentenza, non un’opinione -