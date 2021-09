Nell’estate 2021 MSC Crociere ha movimentato in Italia un milione di passeggeri (Di giovedì 23 settembre 2021) Genova. Nel corso della stagione estiva 2021, MSC Crociere ha movimentato in Italia circa 1 milione di crocieristi, effettuando oltre 400 scali in 14 porti della Penisola, dove ha impiegato ben 8 navi sulle 11 già entrate in servizio dopo il lockdown, su un totale di 19 che compongono attualmente la sua flotta, tra le più giovani e tecnologicamente avanzate al mondo, anche sotto il profilo ambientale. Particolarmente significativa la presenza di turisti Italiani a bordo, pari a circa il 60% del totale e in crescita rispetto agli anni precedenti, a conferma dell’importante contributo fornito dal settore Crociere al “turismo di prossimità”, favorito anche dalla proposta di nuove mete e itinerari scelti in Italia da MSC, e alla ripresa dell’attività ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 23 settembre 2021) Genova. Nel corso della stagione estiva, MSChaincirca 1di crocieristi, effettuando oltre 400 scali in 14 porti della Penisola, dove ha impiegato ben 8 navi sulle 11 già entrate in servizio dopo il lockdown, su un totale di 19 che compongono attualmente la sua flotta, tra le più giovani e tecnologicamente avanzate al mondo, anche sotto il profilo ambientale. Particolarmente significativa la presenza di turistini a bordo, pari a circa il 60% del totale e in crescita rispetto agli anni precedenti, a conferma dell’importante contributo fornito dal settoreal “turismo di prossimità”, favorito anche dalla proposta di nuove mete e itinerari scelti inda MSC, e alla ripresa dell’attività ...

