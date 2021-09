Negli istituti penali minorili il 44% dei detenuti è straniero: tutti i dati (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel gennaio del 2021, erano 13.282 i minorenni in carico ai servizi della giustizia minorile in Italia, di questi 281 detenuti nei diciassette istituti penali (il 2,11 per cento), 995 alloggiati in strutture residenziali, e 2.149 sottoposti alla messa in prova. Prima dello scoppio della pandemia, nel febbraio del 2020, i minori Negli istituti erano 374, oltre il 33 per cento in più. A causa del coronavirus, è anche crollato il numero degli ingressi Negli istituti penali, passato dai 1.028 minori del 2019 ai 713 del 2020. Dei 281 detenuti minorenni al 15 gennaio del 2021, 123 erano stranieri, il 44 per cento del totale. L’Istat non pubblica i dati relativi ai crimini commessi dai minorenni detenuti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 settembre 2021) Nel gennaio del 2021, erano 13.282 i minorenni in carico ai servizi della giustizia minorile in Italia, di questi 281nei diciassette(il 2,11 per cento), 995 alloggiati in strutture residenziali, e 2.149 sottoposti alla messa in prova. Prima dello scoppio della pandemia, nel febbraio del 2020, i minorierano 374, oltre il 33 per cento in più. A causa del coronavirus, è anche crollato il numero degli ingressi, passato dai 1.028 minori del 2019 ai 713 del 2020. Dei 281minorenni al 15 gennaio del 2021, 123 erano stranieri, il 44 per cento del totale. L’Istat non pubblica irelativi ai crimini commessi dai minorenni...

