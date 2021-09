NaturaSì, tamponi gratuiti per i dipendenti: la polemica e le minacce alla Lucarelli (Di giovedì 23 settembre 2021) Sta facendo molto discutere la scelta del presidente di NaturaSì, Fabio Brescacin, che ha comunicato l’intenzione di pagare i tamponi ai dipendenti che decideranno di non vaccinarsi. Come chiarito dal numero uno di NaturaSì – azienda veronese attiva nel settore dei prodotti biologici che può contare su circa 1650 dipendenti e 300 negozi sparsi su tutto il territorio nazionale – la decisione viene presa perché ognuno deve “poter decidere della propria vita e della propria responsabilità nei confronti di se stesso, della natura e della comunità umana”. Una posizione, quella di Brescacin, che viene fortemente criticata da Selvaggia Lucarelli, che ha dedicato alla vicenda un lungo post su Facebook. LEGGI ANCHE => Lite Parenzo-De Gregorio a ‘In Onda’, ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 23 settembre 2021) Sta facendo molto discutere la scelta del presidente di, Fabio Brescacin, che ha comunicato l’intenzione di pagare iaiche decideranno di non vaccinarsi. Come chiarito dal numero uno di– azienda veronese attiva nel settore dei prodotti biologici che può contare su circa 1650e 300 negozi sparsi su tutto il territorio nazionale – la decisione viene presa perché ognuno deve “poter decidere della propria vita e della propria responsabilità nei confronti di se stesso, della natura e della comunità umana”. Una posizione, quella di Brescacin, che viene fortemente criticata da Selvaggia, che ha dedicatovicenda un lungo post su Facebook. LEGGI ANCHE => Lite Parenzo-De Gregorio a ‘In Onda’, ...

Advertising

Giorgiolaporta : Siamo al delirio di onnipotenza: #Burioni vi dice dove fare la spesa e cosa boicottare. #NATURASI rispetta la legge… - emillyele : RT @mgmaglie: Catena negozi bio paga tamponi a dipendenti no vax, Burioni attacca: 'Con me ha chiuso'. Il titolare: 'Non vogliamo entrare n… - erricoschonfeld : RT @mgmaglie: Catena negozi bio paga tamponi a dipendenti no vax, Burioni attacca: 'Con me ha chiuso'. Il titolare: 'Non vogliamo entrare n… - patripatty5 : RT @mgmaglie: Catena negozi bio paga tamponi a dipendenti no vax, Burioni attacca: 'Con me ha chiuso'. Il titolare: 'Non vogliamo entrare n… - GaleazzoLorenzo : RT @mgmaglie: Catena negozi bio paga tamponi a dipendenti no vax, Burioni attacca: 'Con me ha chiuso'. Il titolare: 'Non vogliamo entrare n… -

Ultime Notizie dalla rete : NaturaSì tamponi Burioni contro i supermercati NaturaSì: 'Pagheranno i tamponi ai dipendenti, con me hanno chiuso' Argomenti trattati Burioni contro i supermercati NaturaSìù Burioni si scaglia contro i supermercati NaturaSì I supermercati NaturaSì pagano i tamponi, Burioni è contro la scelta Il virologo Roberto ...

Naturasì: "Solidarietà con i collaboratori, contribuiremo al costo dei tamponi" ... nel rispetto della libertà individuale, decidendo di contribuire al costo dei tamponi . 'Siamo ... dice Fabio Brescacin , presidente di NaturaSì . La notizia è già trapelata sulla stampa e sta ...

Argomenti trattati Burioni contro i supermercati NaturaSìù Burioni si scaglia contro i supermercatiI supermercatipagano i, Burioni è contro la scelta Il virologo Roberto ...... nel rispetto della libertà individuale, decidendo di contribuire al costo dei. 'Siamo ... dice Fabio Brescacin , presidente di. La notizia è già trapelata sulla stampa e sta ...