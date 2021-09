Nasce Paolo Rossi, per tutti Pablito: l’eroe del Mundial – 23 settembre 1956 – VIDEO (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 23 settembre 1956, a Prato, Nasce l’attaccante Paolo Rossi: per tutti era “Pablito”, l’eroe del Mundial ’82 dell’Italia Il 23 settembre 1956, a Prato, Nasceva Paolo Rossi, compianto centravanti azzurro scomparso il 9 dicembre 2020. Nome quasi anonimo in Italia, destinato in realtà a diventare uno dei volti scolpiti nell’immaginario di un intero popolo. A “Pablito”, infatti, è legato in maniera indissolubile il trionfo azzurro al Mundial di Spagna ’82. Anno in cui l’attaccante non solo sollevò al cielo la Coppa del Mondo, ma si aggiudicò anche il relativo titolo di capocannoniere e vinse il celebre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 settembre 2021) Il 23, a Prato,l’attaccante: perera “”,del’82 dell’Italia Il 23, a Prato,va, compianto centravanti azzurro scomparso il 9 dicembre 2020. Nome quasi anonimo in Italia, destinato in realtà a diventare uno dei volti scolpiti nell’immaginario di un intero popolo. A “”, infatti, è legato in maniera indissolubile il trionfo azzurro aldi Spagna ’82. Anno in cui l’attaccante non solo sollevò al cielo la Coppa del Mondo, ma si aggiudicò anche il relativo titolo di capocannoniere e vinse il celebre ...

Advertising

AndreaPecchia1 : Il #23settembre 1956 nasce Paolo #Rossi, l'uomo che fece piangere il Brasile e che col suo sorriso perbene ci manca… - FrancjKicca : “In definitiva, la pace si riduce al rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo – opera di giustizia è la pace – me… - ComeUnaCarezza : Talvolta la malinconia è semplicemente il dove vorremmo essere che nasce in un pensiero. Paolo Di Iorio - __Roberto__Obs_ : RT @come_seta: Talvolta la malinconia è semplicemente il dove vorremmo essere che nasce in un pensiero. • Paolo Di Iorio • - come_seta : Talvolta la malinconia è semplicemente il dove vorremmo essere che nasce in un pensiero. • Paolo Di Iorio • -