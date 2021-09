Napoli, Spalletti sorride: 'Mancano 72 punti per andare in Champions' (Di giovedì 23 settembre 2021) GENOVA - E' un super Napoli quello che trionfa a Genova contro la Sampdoria. La formazione di Spalletti cala il poker grazie alla doppietta di Osimhen e alle reti di Fabian Ruiz e Zielinski, fa 5 su ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 settembre 2021) GENOVA - E' un superquello che trionfa a Genova contro la Sampdoria. La formazione dicala il poker grazie alla doppietta di Osimhen e alle reti di Fabian Ruiz e Zielinski, fa 5 su ...

Advertising

capuanogio : Per quello che si è visto, il #Napoli ha in questo momento un livello di calcio ingiocabile per quasi tutti in Ital… - pisto_gol : Sam-Nap 0:4 Strepitoso Napoli: domina la Samp nel gioco, segna 4 gol, ne sfiora altrettanti, Osimehn fa doppietta,… - pisto_gol : Udi-Nap 0:4 Il Napoli domina alla Dacia Arena e vola solo in testa alla classifica. Segnano Osimehn, Rrahmani, Kou… - zazoomblog : Sampdoria-Napoli 0-4: Show degli azzurri a Marassi. Spalletti si riprende la vetta della classifica - #Sampdoria-Na… - LaRicchiaMario : RT @cmdotcom: #Napoli, #Spalletti: 'Mancano 72 punti alla Champions, nessuno è già fuori. Su Osimhen e Anguissa...' -