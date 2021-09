Napoli, parlano i vicini di Cannio. Il giorno in cui disse: “Ho il diavolo in corpo” (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è un vicino di casa di Mariano Cannio che esce allo scoperto e svela un inquietante retroscena sul 38enne accusato di aver gettato dal balcone il piccolo Samuele Gargiulo. “Ho il diavolo in corpo”, avrebbe detto Cannio un giorno. “Ho il diavolo in corpo” Antonio – nome di fantasia – preferisce conservare l’anonimato. Ma conosceva L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 23 settembre 2021) C’è un vicino di casa di Marianoche esce allo scoperto e svela un inquietante retroscena sul 38enne accusato di aver gettato dal balcone il piccolo Samuele Gargiulo. “Ho ilin”, avrebbe dettoun. “Ho ilin” Antonio – nome di fantasia – preferisce conservare l’anonimato. Ma conosceva L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

TOSADORIDANIELA : LA MIA FAMIGLIA È IN FIBRILLAZIONE, L ULTIMA VOLTA CHE SONO STATA A NAPOLI, NON VOLEVO PIÙ TURNA'. Mi guardano e mi… - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Bimbo precipitato dal balcone a Napoli. A #Pomeriggio5 parlano due vicini di casa del domestico, colui che ha lasciato cad… - Sery080218 : Parlano di Capri, Napoli, Roma e poi 'Bon appetit' mah. #LoveIsInTheAir - pomeriggio5 : Bimbo precipitato dal balcone a Napoli. A #Pomeriggio5 parlano due vicini di casa del domestico, colui che ha lasci… - Annamaria1897 : @RastonDarian @Domus13791900 Ma siamo così tanti, questi si danno patenti per una passione quella per il calcio. As… -