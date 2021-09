Napoli | Koulibaly è rimasto per vincere | ha fatto una promessa a se stesso

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 settembre 2021) Kalidouè uno dei grandi leader del, in estate doveva partire ma èperDue gol in due partite consecutive per Kalidou, compreso quello decisivo contro la Juventus come nel 2018 che stava per valere lo scudetto. Ed è proprio al tricolore che il senegalese pensa in questa stagione. Anche questa estate il difensore sembrava l’indiziato numero uno a partire, ma alla fine èconfermandosi leader tecnico e nello spogliatoio. E, come riportato da La Gazzetta dello Sport,ha preso un impegno con seper provare a riportare aquello scudetto che manca da 31 anni. L'articolo proviene da Calcio News 24.