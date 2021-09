Napoli, Clemente a ManagerItalia: "Competenza ed efficienza, alleanza con mondo manageriale" (Di giovedì 23 settembre 2021) Napoli, 22 set. (Adnkronos) - “Il mio progetto si avvale del collante dell'esperienza amministrativa mia e di tanti componenti della mia squadra. Forte di questo ho coinvolto donne e manager con i quali ho collaborato negli anni scorsi. Competenza, efficienza e trasparenza sono le mie linee guida che nell'alleanza con le competenze e con il mondo manageriale trovano un fattore determinante. Negli anni scorsi abbiamo spesso collaborato con ManagerItalia Campania mettendo le competenze dei loro manager a supporto di attività per il sociale e per i giovani. Lo faremo ancora di più”. Lo ha detto Alessandra Clemente al terzo degli incontri di ManagerItalia Campania con i candidati sindaci alla città di Napoli. Capacità ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021), 22 set. (Adnkronos) - “Il mio progetto si avvale del collante dell'esperienza amministrativa mia e di tanti componenti della mia squadra. Forte di questo ho coinvolto donne e manager con i quali ho collaborato negli anni scorsi.e trasparenza sono le mie linee guida che nell'con le competenze e con iltrovano un fattore determinante. Negli anni scorsi abbiamo spesso collaborato conCampania mettendo le competenze dei loro manager a supporto di attività per il sociale e per i giovani. Lo faremo ancora di più”. Lo ha detto Alessandraal terzo degli incontri diCampania con i candidati sindaci alla città di. Capacità ...

