Musica | Esordio da solista per la cantante pugliese SIIJA con il singolo "Dormi e nuota" Intervista alla giovane cantante di Alberobello che racconta perché questo brano è come un piccolo mantra (Di giovedì 23 settembre 2021) di Angela Maria Centrone Silvia Fiume, in arte SIIJA, ha solo 21 anni ma tantissimo studio alle spalle. Infatti, comincia a frequentare lezioni di canto già all'età di 9 anni con impegno e determinazione. Il suo talento è innegabile non appena la si ascolta. La sua meticolosità traspare quando ci spiega che tornare ad esibirsi live non è stato facile, soprattutto se si punta ad una performance senza sbavature. Dopo aver calcato i palchi pugliesi con la band Ossidiseppia, SIIJA oggi si presenta al pubblico da solista con un un suo brano: Dormi e nuota. Se pur con toni meno cupi, il pezzo fa pensare a Lullaby di The Cure, una sorta di filastrocca che si ripete quasi a scacciare gli incubi. "Hai davvero indovinato, perché inizialmente Lullaby era il titolo che avevo ...

