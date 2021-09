Muore in incidente stradale, la compagna lo sposa il giorno del funerale (Di giovedì 23 settembre 2021) Muore in incidente stradale, la donna, madre della loro bambina, pronuncia il sì alle celebrazione delle esequie Andrea Campana (foto Facebok)Un grande atto d’amore in un giorno tristissimo. Andrea Campana è morto a 37 anni a causa di un incidente stradale vicino Cesena. Una famiglia distrutta dal dolore come l’intera comunità e in primis la compagna Giuseppina che ha deciso di sposarlo proprio in quel giorno. Un gesto dal grandissimo valore simbolico che stringe ancora di più il cuore. I due pur se non erano formalmente sposati formavano una famiglia a tutti gli effetti insieme ad Aurora, la loro bambina. Giuseppina ha così deciso di pronunciare il fatidico sì al momento delle celebrazioni del ... Leggi su ck12 (Di giovedì 23 settembre 2021)in, la donna, madre della loro bambina, pronuncia il sì alle celebrazione delle esequie Andrea Campana (foto Facebok)Un grande atto d’amore in untristissimo. Andrea Campana è morto a 37 anni a causa di unvicino Cesena. Una famiglia distrutta dal dolore come l’intera comunità e in primis laGiuseppina che ha deciso dirlo proprio in quel. Un gesto dal grandissimo valore simbolico che stringe ancora di più il cuore. I due pur se non erano formalmenteti formavano una famiglia a tutti gli effetti insieme ad Aurora, la loro bambina. Giuseppina ha così deciso di pronunciare il fatidico sì al momento delle celebrazioni del ...

