Mourinho sul rosso a Pellegrini: “Non conosco i meccanismi legali, ma dobbiamo fare di tutto per averlo domenica” (Di giovedì 23 settembre 2021) José Mourinho non ci sta e a DAZN commenta così il rosso a Pellegrini: “Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano, ma voglio farlo. Se si può farlo giocare, dobbiamo fare di tutto per farlo. Ho tanti dubbi che uqalcuno possa dire che sia un secondo giallo meritato. Una sola persona… Ma non posso dire che giocherà domenica”. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 23 settembre 2021) Josénon ci sta e a DAZN commenta così il: “Nondel calcio italiano, ma voglio farlo. Se si può farlo giocare,diper farlo. Ho tanti dubbi che uqalcuno possa dire che sia un secondo giallo meritato. Una sola persona… Ma non posso dire che giocherà”. FOTO: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

LAROMA24 : ???'I primi 35 minuti quelli con più qualità in questa stagione. #Pellegrini? Dubbi sul secondo giallo, se esistono… - RubenMourinista : RT @VoceGiallorossa: ??? Mourinho: 'Faremo di tutto per far giocare #Pellegrini domenica perché ho i miei dubbi sul secondo giallo' #ASRoma… - BlogRoma : RT @ASRomaPartite: ?? Mourinho: “Ho tanti dubbi sul fatto che ci possa essere anche solo una persona in grado di dire che il secondo giallo… - VoceRomane : #Mourinho: 'Non conosco i meccanismi legali del calcio italiano, ma voglio conoscerli. Se esistono per farlo giocar… - LorenzoFracassa : RT @ASRomaPartite: ?? Mourinho: “Ho tanti dubbi sul fatto che ci possa essere anche solo una persona in grado di dire che il secondo giallo… -