Mourinho è pronto a “sfidare la legge” per Pellegrini: annuncio in diretta (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la vittoria sofferta contro l’Udinese, Mourinho analizzo la partita ai microfoni di DAZN: le dichiarazioni del tecnico della Roma Vittoria con sofferenza, ma pur sempre tre punti che fanno comodo alla Roma, soprattutto dopo lo scivolone di Verona. “Dopo una sconfitta, si fa sempre difficoltà – ha spiegato Mourinho ai microfoni di DAZN, nell’immediato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 23 settembre 2021) Dopo la vittoria sofferta contro l’Udinese,analizzo la partita ai microfoni di DAZN: le dichiarazioni del tecnico della Roma Vittoria con sofferenza, ma pur sempre tre punti che fanno comodo alla Roma, soprattutto dopo lo scivolone di Verona. “Dopo una sconfitta, si fa sempre difficoltà – ha spiegatoai microfoni di DAZN, nell’immediato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

riccardo_casoli : RT @romatube_it: ??Verso Roma-Udinese ??Lo Special One potrebbe dare spazio allo spagnolo del quale si fida ??Di seguito i dettagli ?? #ASR… - DajeRomaDaje5 : RT @romatube_it: ??Verso Roma-Udinese ??Lo Special One potrebbe dare spazio allo spagnolo del quale si fida ??Di seguito i dettagli ?? #ASR… - miki_gio : RT @romatube_it: ??Verso Roma-Udinese ??Lo Special One potrebbe dare spazio allo spagnolo del quale si fida ??Di seguito i dettagli ?? #ASR… - romatube_it : ??Verso Roma-Udinese ??Lo Special One potrebbe dare spazio allo spagnolo del quale si fida ??Di seguito i dettagli… - sportli26181512 : Zaniolo, Mourinho ha un piano per il derby: L'allenatore della #Roma pronto a lasciare in panchina Nicolò: possibil… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho pronto Abraham: "Roma, grande partita contro un'Udinese complicata. Sono pronto per il derby" ROMA - La Roma ritrova la vittoria contro l'Udinese dopo il ko al Bentegodi contro il Verona. La squadra di José Mourinho ha battuto i friulani 1 - 0 grazie alla rete di Tammy Abraham . Partita sofferta per i giallorossi che sono stati costretti a giocare gli ultimi minuti in dieci per la doppia ammonizione di ...

Roma - Udinese 1 - 0: Abraham decisivo. Pellegrini espulso, salta il derby ... Pereyra calcia, Rui Patricio para, Pussetto è pronto a ribadire in rete di testa ma l'intervento ... L'effervescenza di Soppy preoccupa Mourinho, che richiama in panchina Calafiori e mette dentro ...

Mourinho pronto al tour de force: per la Roma 22 gare in 102 giorni Corriere dello Sport.it Abraham: “Roma, grande partita contro un’Udinese complicata. Sono pronto per il derby” ROMA - La Roma ritrova la vittoria contro l'Udinese dopo il ko al Bentegodi contro il Verona. La squadra di José Mourinho ha battuto i friulani 1-0 grazie alla rete di Tammy Abraham. Partita sofferta ...

Ex Inter, Conte pronto a tornare in pista il prossimo anno: i dettagli Il tecnico vuole già rimettersi al lavoro dopo aver lasciato l'Inter la scorsa estate. E' già finita la pazienza di Antonio Conte di aspettare fermo. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, l ...

ROMA - La Roma ritrova la vittoria contro l'Udinese dopo il ko al Bentegodi contro il Verona. La squadra di Joséha battuto i friulani 1 - 0 grazie alla rete di Tammy Abraham . Partita sofferta per i giallorossi che sono stati costretti a giocare gli ultimi minuti in dieci per la doppia ammonizione di ...... Pereyra calcia, Rui Patricio para, Pussetto èa ribadire in rete di testa ma l'intervento ... L'effervescenza di Soppy preoccupa, che richiama in panchina Calafiori e mette dentro ...ROMA - La Roma ritrova la vittoria contro l'Udinese dopo il ko al Bentegodi contro il Verona. La squadra di José Mourinho ha battuto i friulani 1-0 grazie alla rete di Tammy Abraham. Partita sofferta ...Il tecnico vuole già rimettersi al lavoro dopo aver lasciato l'Inter la scorsa estate. E' già finita la pazienza di Antonio Conte di aspettare fermo. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, infatti, l ...