Motonautica, Cagliari: varato il progetto Superboat, Iaconianni e Chessa lanciano il FIM Sardinia Grand Prix (Di giovedì 23 settembre 2021) Cagliari, 23 settembre 2021- Si chiama "Superboat" ed è il progetto che la Federazione Italiana Motonautica ha dedicato ai giovani e che ha visto oggi il varo della prima barca al Porticciolo di Marina Piccola di Cagliari. Un varo voluto in concomitanza con la giornata di apertura del FIM Sardinia Grand Prix, nel quale da oggi a domenica si correrà per 3 titoli: il Campionato del Mondo Classe 3D, il Campionato italiano Offshore 5000&Honda Offshore e il Campionato italiano Formula Junior Elite, oltre a una competizione internazionale di Pleasure Navigations. Il tutto per l'organizzazione di Assoservices Association, delegata della Federazione Italiana Motonautica, e sotto l'egida della Federazione mondiale UIM. Un evento fortemente ...

