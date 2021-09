(Di giovedì 23 settembre 2021) PALERMO (ITALPRESS) –, ex pilota di Ferrari e Alfa Romeo e vincitore di tre edizioni della, èoggi all’età di 88 anni. Il “preside volante”, come era chiamato, si è spento all’ospedale civico di Palermo dove era ricoverato.Nato a Palermo il 4 marzo 1933,è considerato il miglior pilota

Advertising

repubblica : E' morto il pilota palermitano Ninni Vaccarella: vinse tre Targhe Florio e una 24 ore di Le Mans - messina_oggi : Morto Ninni Vaccarella, vinse tre volte la Targa FlorioPALERMO (ITALPRESS) – Ninni Vaccarella, ex pilota di Ferrari… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Morto Ninni Vaccarella, vinse tre volte la Targa Florio - - blogsicilia : #notizie #sicilia Morto Ninni Vaccarella, vinse tre volte la Targa Florio - - MasterblogBo : PALERMO (ITALPRESS) – Ninni Vaccarella, ex pilota di Ferrari e Alfa Romeo e vincitore di tre edizioni della Targa F… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Ninni

Nino Vaccarella èa 88 anni, è stato tra i migliori piloti di vetture sport a livello internazionale Èa 88 anni Nino Vaccarella, detto, il miglior pilota siciliano vincitore di ...a 88 anni Nino Vaccarella, detto, il miglior pilota siciliano vincitore di ben tre edizioni della Targa Florio. Nato a Palermo il 4 marzo 1933, e tra i migliori piloti di vetture sport a ...PALERMO (ITALPRESS) - Ninni Vaccarella, ex pilota di Ferrari e Alfa Romeo e vincitore di tre edizioni della Targa Florio, è morto oggi all'età di 88 anni ...14:12Palermo, un arazzo di Raffaello apre la Settimana delle culture 14:04Giornata di prevenzione a Monreale: in piazza screening oncologici e vaccini per 293 persone 14:04Il mondo teme una nuova boll ...