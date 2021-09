Monreale | un arresto dei Carabinieri su ordine del Tribunale

Leggi su monrealelive

(Di giovedì 23 settembre 2021) Arresti anche ain esecuzione di provvedimenti detentivi dell’Autorità Giudiziaria. Sono in tutto 3 le persone portate in carcere nel Palermitano. A Balestrate, Torretta ei militari delle locali Stazionihanno proceduto ad eseguire tre arresti sudi custodia in carcere deldi Palermo. L’attività deidelle varie stazioni però non si esaurisce qui. Sono 5 gli arresti eseguiti per spaccio e detenzione di droga. I militari della Stazione di San Cipirello hanno tratto inper detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 18enne del posto poiché è stato trovato in possesso di 4,5 gr di cocaina suddivisa in 20 dosi e della somma contante di euro 600 ritenuta provento dell’attività illecita. Per il ...