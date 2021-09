Minnesota United-Houston Dynamo | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilha attualmente un punto di vantaggio sul Los Angeles FC, ottavo, con una partita in più contro i rivali più vicini ai playoff, dando potenzialmente alla squadra di Adrian Heath l’opportunità di salire al quarto posto partendo dalla vittoria contro gli avversari di domenica 26 settembre. I visitatori hanno recentemente rotto un pessimo periodo di forma rimanendo imbattuti da tre partite in questa partita della Western Conference, ma molto probabilmente si sono lasciati con troppo da recuperare per raggiungere i primi sette. Il calcio di inizio diè previsto alle 2 del mattino ora italiana. Prepartita...