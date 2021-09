Milano: Lega, 'Sala dica chiaramente se vuole nuovo stadio' (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - La Lega chiede al sindaco di Milano Giuseppe Sala di dire chiaramente cosa vuole fare con il nuovo stadio a San Siro. "Registriamo l'ennesimo ‘No' della lista dei Verdi, alleati del Sindaco Beppe Sala, di fronte all'offerta di Inter e Milan, da mesi sul tavolo, di realizzare un nuovo stadio a San Siro con 1,3 miliardi di euro di investimento completamente privato, con i soliti clichè del ‘cemento' e del ‘progetto insostenibile'. La questione però è un'altra: Sala dica chiaramente e una volta per tutte se è favorevole allo sviluppo della città oppure se preferisce inseguire Greta e anche per lui la realizzazione del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021), 23 set. (Adnkronos) - Lachiede al sindaco diGiuseppedi direcosafare con ila San Siro. "Registriamo l'ennesimo ‘No' della lista dei Verdi, alleati del Sindaco Beppe, di fronte all'offerta di Inter e Milan, da mesi sul tavolo, di realizzare una San Siro con 1,3 miliardi di euro di investimento completamente privato, con i soliti clichè del ‘cemento' e del ‘progetto insostenibile'. La questione però è un'altra:e una volta per tutte se è favorevole allo sviluppo della città oppure se preferisce inseguire Greta e anche per lui la realizzazione del ...

