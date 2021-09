Milano: furti in appartamento, polizia arresta sei persone (Di giovedì 23 settembre 2021) Milano, 23 set. (Adnkronos) - La polizia di Milano ha arrestato sei uomini, cittadini georgiani, parte di un gruppo attivo nei furti in appartamento. Gli indagati, accusati di diversi furti in appartamento consumati e tentati tra agosto e settembre 2021 a Milano e Torino, sono ritenuti responsabili del raid ai danni di 45 box in zona Lambrate, nel capoluogo lombardo. Due sono stati rintracciati a Torino, un terzo a Roma e il quarto a Milano. Sempre a Milano è stato arrestato un altro cittadino georgiano, destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal gip di Torino, perché appartenente a un'associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione. A Roma, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 settembre 2021), 23 set. (Adnkronos) - Ladihato sei uomini, cittadini georgiani, parte di un gruppo attivo neiin. Gli indagati, accusati di diversiinconsumati e tentati tra agosto e settembre 2021 ae Torino, sono ritenuti responsabili del raid ai danni di 45 box in zona Lambrate, nel capoluogo lombardo. Due sono stati rintracciati a Torino, un terzo a Roma e il quarto a. Sempre aè statoto un altro cittadino georgiano, destinatario di un provvedimento cautelare emesso dal gip di Torino, perché appartenente a un'associazione per delinquere finalizzata aiin abitazione. A Roma, ...

