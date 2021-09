Milano Fashion week. Come lasciarsi il Covid alle spalle

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 23 settembre 2021) Le sfilate dellasono ufficialmente iniziate da ventiquattro ore e parecchi sono già in ritardo su tutto perché la modalità mista dichiarata – un po’ virtuale un po’ no – per i professionisti del sistema si è subito rivelata non valida: anche quello che si potrebbe vedere comodamente seduti a casa e a cui far seguire un simpatico whatsapp di congratulazioni e una domanda informata, si è trasformato in appuntamento ad hoc e in querula richiesta di presenza, perlopiù in sovrapposizione oraria con altri incontri. Insomma, questa pandemia doveva essere la chiave di svolta per produrre meno, sfilare meno, consumare meno e meglio, non ha lasciato grandi tracce se non nell’allarme panico per l’aumento delle materie prime di cui parlava il patron di Herno Claudio Marenzi, alla presentazione della sua collezione ...