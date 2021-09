Milan-Venezia 2-0, la moviola: manca un giallo a Tonali / Serie A News (Di giovedì 23 settembre 2021) Ecco la moviola di Milan-Venezia, match valido per la 5^ giornata di Serie A, targata 'Gazzetta dello Sport'. Sandro Tonali meritava un giallo Leggi su pianetamilan (Di giovedì 23 settembre 2021) Ecco ladi, match valido per la 5^ giornata diA, targata 'Gazzetta dello Sport'. Sandromeritava un

Advertising

acmilan : ? Three wins from three at home: read our write-up of #MilanVenezia ?? - AntoVitiello : #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza tropp… - OptaPaolo : 24&166 - L'11 iniziale del Milan contro il Venezia è il più giovane schierato da una squadra in una partita di ques… - MilanistThe : @mirkonicolino Tutto fa brodo. Prima di Milan Venezia mi sono soffermato sulla partita della Juve. Una cosa che ho… - notizie_milan : Milan-Venezia: le pagelle dei rossoneri dopo la vittoria di ieri sera. -