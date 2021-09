Milan | rossoneri subito al lavoro per la trasferta contro lo Spezia

(Di giovedì 23 settembre 2021) Ilè tornatoaldopo la vittoria di ieri sera a San Siroil Venezia per preparare lasfidalo, in programma sabato alle 15.defaticante in palestra per gli undici titolari di ieri. In campo, sul centrale, gli altri componenti della rosa che hanno iniziato il riscaldamento con alcuni esercizi eseguiti con il pallone e seguiti da una serie di torelli a tema. I portieri, nel frattempo, hanno svoltospecifico con i preparatori. Terminata la prima parte dell’allenamento il gruppo ha iniziato una serie di esercitazioni tecniche fatte da aperture, cross e tiri in porta. Prima di rientrare negli spogliatoi, consueta partitella su campo ridotto.

Advertising

Gazzetta_it : Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è… - SkySport : ?? 'HA SPACCATO LA PORTA??' ? Entra Theo Hernandez e il Milan batte il Venezia ??? Gol e assist per il francese: ross… - AntoVitiello : ??? Ad Anfield era prevedibile una gara di sofferenza, il #Milan ha tirato fuori l'orgoglio e ha sfiorato il colpo m… - ElGravito : RT @Gazzetta_it: Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è un raga… - lccatt : RT @Gazzetta_it: Le parole di Pioli (a Sky, nel post-partita di Milan-Venezia) su nuovi e vecchi numeri 10 rossoneri ????? 'Brahim è un raga… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan rossoneri

la Repubblica

L'allenatore delauspica anche di non perdere altri calciatori nel frattempo. Isono stati un po' sfortunati in questo avvio di stagione con gli infortuni.stato individuato il colpevole di insulti razzisti a carico del portiere del, Mike Maignan . Il numero uno dei, nel riscaldamento allo Juventus Stadium prima del match, poi terminato per 1 a 1, tra Juve eè stato vittima d i un brutto episodio di ...Ai tifosi di calcio superficiali e sempre più affamati di nomi da copertina, il profilo di Alexis Saelemaekers può non suscitare lo stesso entusiasmo di altri calciatori ...Una sorpresa, per molti ma non per lo Spezia. Che ci ha puntato forte e ora si sfrega le mani. La grande prova di ?Janis Antiste contro la Juventus, condita dal ...