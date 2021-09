Milan | Pioli spera di recuperare Giroud per lo Spezia | le ultime

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 23 settembre 2021) In vista di, StefanodiOlivierDopo aver battuto il Venezia, ildi Stefanoaffronterà sabato loin trasferta, nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Il tecnico rossonerodialmeno Olivier. L’attaccante francese sta smaltendo un fastidio alla schiena, che gli ha fatto saltare le partite con Juventus e Venezia, ma vi sarebbe grande cautela aello, perché non vorrebbe rischiare di perderlo nuovamente. Il rientro dell’ex Chelsea è fondamentale, visto che Pellegri non sarebbe ancora al top della forma e Ibrahimovic non ha ancora risolto la situazione legata al tendine ...