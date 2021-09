Milan | l' uomo del giorno è Theo Hernandez | decisivo con il Venezia | punta allo Scudetto

Advertising

romeoagresti : ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a… - donnie_darko82 : Già detto. Aldilà dell'aspetto tecnico e tattico mi sembra mentalmente in difficoltà. Un po' perché vorrebbe dimost… - Domenico1oo777 : RT @romeoagresti: ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a #Maignan mol… - cielorossonero : RT @la_rossonera: ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il #Milan, ha rivolto a #Maignan molt… - MilanistiCltr : RT @theMilanZone_: ?? Identificato dalla Digos di Torino il tifoso della #Juve che, prima del match con il Milan, ha rivolto a #Maignan mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan uomo

...a Genova per affrontare la Sampdoria con l'obiettivo di rispondere ai successi di Inter ee ... QUARTO: Volpi. VAR : Di Paolo. AVAR: De Meo Guarda tutte le partite di Serie A TIM su DAZN. ......dal Friuli e me ne sono andato a 19 che ero un. Lì ho anche conosciuto mia moglie. I bergamaschi poi sono come i friulani, grandi lavoratori. Il ricordo più bello è il gol a San Siro in un...Era solo questione di tempo. E infatti ieri il tifoso polesano, ritenuto autore di insulti razzisti al portiere del Milan durante la partita allo stadio di Torino di domenica scorsa, è stato inchiodat ...Milano, 23 settembre 2021 – L’uomo del giorno, anzi della serata, contro il Venezia è sicuramente Theo Hernandez. Buttato nella mischia nella ripresa, il francese ha spaccato in due la partita, colpen ...