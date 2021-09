Milan, infortuni di Ibrahimovic e Giroud: la situazione (Di giovedì 23 settembre 2021) Ormai già da qualche settimana, il Milan si sta adattando in attacco a causa degli infortuni di Ibra e Giroud. I due attaccanti stanno recuperando da due infortuni fastidiosi. Lo svedese, ha ancora problemi al tendine d’Achille e potrebbe averne di più del francese che sta lottando con un problema alla schiena. Pioli, spera di convocare almeno uno dei due in vista della partita contro lo Spezia. Se non ce la dovessero fare, saranno convocabili, probabilmente, direttamente per la sfida di Champions in programma a San Siro contro l’Atletico Madrid. LEGGI ANCHE: Ligue 1, ancora invasioni di campo: sono già quattro da inizio stagione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di giovedì 23 settembre 2021) Ormai già da qualche settimana, ilsi sta adattando in attacco a causa deglidi Ibra e. I due attaccanti stanno recuperando da duefastidiosi. Lo svedese, ha ancora problemi al tendine d’Achille e potrebbe averne di più del francese che sta lottando con un problema alla schiena. Pioli, spera di convocare almeno uno dei due in vista della partita contro lo Spezia. Se non ce la dovessero fare, saranno convocabili, probabilmente, direttamente per la sfida di Champions in programma a San Siro contro l’Atletico Madrid. LEGGI ANCHE: Ligue 1, ancora invasioni di campo: sono già quattro da inizio stagione L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

